Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Info soal Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Terima Aliran Dana CSR BI-OJK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |06:03 WIB
KPK Dalami Info soal Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Terima Aliran Dana CSR BI-OJK
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut perkara dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) OJK tahun 2020–2023. KPK bakal mendalami aliran dana itu yang disebut diterima mayoritas anggota Komisi XI DPR RI.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan keterangan aliran dana itu merupakan pernyataan dari Satori (ST), Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Asep menjelaskan Satori menyampaikan hal tersebut ke khalayak umum.

"Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut," ungkap Asep, Kamis (7/8/2025).

Asep menegaskan akan mendalami keterangan yang disampaikan Satori. Menurutnya, KPK akan mencari tahu siapa saja yang menerima aliran dana bantuan sosial tersebut.

"Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi XI ini," ujarnya.

Selain mendalami dari anggota DPR RI, KPK juga akan mendalami keterangan dari BI dan OJK. Kedua lembaga ini akan didalami berkaitan dengan alasan memberikan dana CSR tersebut.

"Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada Komisi XI ini," tandas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754/gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168820/icw-zNid_large.jpg
ICW Geruduk KPK Bacakan 11 Tuntutan Antikorupsi: Adili Koruptor Militer di Pengadilan Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement