Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Dugaan Eks Tentara Israel Kelola Vila di Bali, Menteri Imipas Buka Suara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |06:38 WIB
Heboh Dugaan Eks Tentara Israel Kelola Vila di Bali, Menteri Imipas Buka Suara
Menteri Imipas Agus Andriyanto (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, buka suara soal dugaan eks tentara Israel yang mengelola sejumlah vila mewah di Bali. Ia menyebut penertiban oleh tim Satgas Patroli bersama Forkopimda Bali tidak hanya menyasar warga Israel, melainkan juga warga negara asing (WNA) lainnya.

"Kemarin hari Selasa ya, kami apel Satgas Patroli di sana dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di Bali. Tujuannya adalah untuk menertibkan Warga Negara Asing yang ada di sana," kata Agus di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Agus menekankan patroli yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara, di wilayah Bali.

"Tidak fokus kepada warga Israel, tetapi kepada orang asing yang ada di Bali supaya wisatawan dalam dan luar negeri merasa nyaman di Bali," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement