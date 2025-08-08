Heboh Dugaan Eks Tentara Israel Kelola Vila di Bali, Menteri Imipas Buka Suara

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, buka suara soal dugaan eks tentara Israel yang mengelola sejumlah vila mewah di Bali. Ia menyebut penertiban oleh tim Satgas Patroli bersama Forkopimda Bali tidak hanya menyasar warga Israel, melainkan juga warga negara asing (WNA) lainnya.

"Kemarin hari Selasa ya, kami apel Satgas Patroli di sana dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di Bali. Tujuannya adalah untuk menertibkan Warga Negara Asing yang ada di sana," kata Agus di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Agus menekankan patroli yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara, di wilayah Bali.

"Tidak fokus kepada warga Israel, tetapi kepada orang asing yang ada di Bali supaya wisatawan dalam dan luar negeri merasa nyaman di Bali," jelasnya.

(Arief Setyadi )