Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tuding Ada Orang Besar Bekingi Isu Ijazah Palsu, Rismon: Kalau Berjiwa Ksatria, Sebut Saja Siapa!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |08:30 WIB
Jokowi Tuding Ada Orang Besar Bekingi Isu Ijazah Palsu, Rismon: Kalau Berjiwa Ksatria, Sebut Saja Siapa!
Ahli digital forensik, Rismon Sianipar (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA – Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, meminta Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berjiwa ksatria dengan mengungkap "orang besar" yang dianggap membekingi isu ijazah palsu. Bila tak menyebut sosok orang besar itu, ia menilai Jokowi pengecut.

Hal itu diungkap Rismon dalam program Interupsi bertajuk "Sebut Ada Orang Besar, Jokowi di Somasi," yang disiarkan iNews TV, Kamis (7/8/2025). 

"Kalau dia mantan Presiden dan jiwa ksatrianya ada, sebutkan saja siapa gitu loh. Jangan pendukungnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar itu siapa, sebutkan nama! Gitu saja kok repot," ujar Rismon.

Rismon menilai isu "orang besar" yang membekingi ijazah palsu sengaja digulirkan agar publik tak fokus. Dengan begitu, kata dia, para pendukung Jokowi bisa tampil untuk mengklarifikasi.

"Padahal kan jelas, harusnya kalian bujuk saja Jokowi sebagai ksatria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua," ujar Rismon.

Sebelumnya, Jokowi mengaku memiliki firasat kuat, ada agenda politik besar di balik isu tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya, serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan usai Sholat Jumat di kediamannya, Jumat 25 Juli 2025. "Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu, maupun pemakzulan. Artinya ada orang besar, ada yang memback up," ungkap Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198/viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046/jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009/rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182008/dr_tifa-IWuG_large.jpg
dr. Tifa Siap Lahir Batin Dijadikan Tersangka Dugaan Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182007/roy_suryo-oquJ_large.jpg
Roy Suryo Usai Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182006/pasbata-324Y_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Pasbata: Polri Tegas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement