INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mitigasi Karhutla saat Kemarau, BNPB Gelar Modifikasi Cuaca di Kalteng

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:20 WIB
JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus berjalan secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Satgas darat telah dibentuk oleh provinsi, kabupaten, dan kota. Satgas ini merupakan gabungan dari berbagai unsur, yaitu BPBD, relawan, masyarakat peduli api, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Semua pihak bersinergi untuk melakukan pemadaman langsung di lapangan. Sebagai bagian dari penguatan sistem komando dan pengawasan, Suharyanto menyampaikan bahwa saat ini telah berdiri 77 pos pantau di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

“Kami terus memantau eskalasi karhutla. Jika situasi meningkat, kami akan bentuk satuan tugas khusus seperti di Riau, di mana setiap kabupaten dan kota diperkuat oleh 100 tentara dan 100 polisi. Di Kalimantan Barat juga sudah terbentuk satgas Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing sebanyak 50 personel,” kata Suharyanto, Jumat (8/8/2025).

Meskipun kondisi di Kalimantan Tengah saat ini tergolong relatif aman, Suharyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak lengah. Langkah mitigasi tetap dilakukan secara paralel, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Kami siagakan satu pesawat jenis Thrush untuk OMC. Sudah dua hari berjalan dan berhasil menurunkan hujan. Hari ini juga kami laksanakan, semoga nanti malam turun hujan kembali,” ucapnya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
