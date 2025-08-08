KPK Sita Rp200 Juta Terkait OTT Suap Proyek Rumah Sakit

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis 7 Agustus 2025. Operasi senyap tersebut dilakukan di tiga lokasi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan, dari rangkaian kegiatan tersebut, pihaknya mengamankan uang ratusan juta rupiah. “Baru Rp200 juta,” kata Fitroh, Jumat (8/8/2025).

Fitroh juga membenarkan dalam OTT tersebut, pihaknya turut mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.

“Sudah (diamankan) semalam, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan OTT ini berkaitan dengan dugaan suap terkait peningkatan kualitas rumah sakit.

“Perkaranya terkait dengan pembangunan rumah sakit, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pembangunan RS, peningkatan kualitas atau status RS,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis.

Menurut Asep, proyek peningkatan kualitas rumah sakit tersebut bersumber dari DAK. Namun, ia belum merinci lebih jauh mengenai konstruksi perkaranya. Asep juga belum membeberkan secara rinci siapa saja pihak yang terlibat. Meski demikian, ia memastikan dari operasi senyap itu, KPK telah menangkap tujuh orang, termasuk dari pihak swasta dan aparatur sipil negara (ASN).

Disebutkan juga tiga orang diamankan di Sulawesi Tenggara (Sultra), dan empat orang lainnya ditangkap di Jakarta.

“Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih sama-sama kita tunggu,” ujarnya.

