Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:55 WIB
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
Ilustrasi Hayam Wuruk (Foto: Ist)
A
A
A

HAYAM Wuruk naik takhta sebagai Raja Majapahit menggantikan ibunya, Tribhuwana Wijayatunggadewi, yang dikenal sebagai perempuan pertama yang memerintah wilayah Jawa bagian timur. Tribhuwana sendiri merupakan keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.

Hayam Wuruk mulai memerintah di usia yang sangat muda. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa ia baru berusia 16 tahun ketika naik takhta sebagai raja muda, bahkan saat itu ia belum menikah. 

Ia adalah putra dari pasangan Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Kertawardhana Bhre Tumapel (juga dikenal sebagai Cakradara). Dari garis ibu, ia adalah cucu Raden Wijaya melalui Gayatri, sementara dari garis ayah ia merupakan keturunan Kebo Anabrang.

Salah satu catatan menarik terkait kelahirannya terjadi pada tahun 1334 M, yang ditandai letusan Gunung Kelud serta gempa bumi di Panbanyu. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai pertanda besar, karena pada saat yang sama, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa—sebuah janji besar untuk menyatukan Nusantara.

Dalam kisah "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa", disebutkan bahwa Hayam Wuruk muda memiliki sejumlah hobi yang unik. Ia gemar menari, menjadi dalang, bahkan tampil sebagai pelawak dalam pertunjukan wayang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075/kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072895/ilustrasi-bLRB_large.jpg
Diskriminasi Satu Agama Pernah Terjadi di Masa Hayam Wuruk Raja Majapahit 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement