Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun

HAYAM Wuruk naik takhta sebagai Raja Majapahit menggantikan ibunya, Tribhuwana Wijayatunggadewi, yang dikenal sebagai perempuan pertama yang memerintah wilayah Jawa bagian timur. Tribhuwana sendiri merupakan keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.

Hayam Wuruk mulai memerintah di usia yang sangat muda. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa ia baru berusia 16 tahun ketika naik takhta sebagai raja muda, bahkan saat itu ia belum menikah.

Ia adalah putra dari pasangan Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Kertawardhana Bhre Tumapel (juga dikenal sebagai Cakradara). Dari garis ibu, ia adalah cucu Raden Wijaya melalui Gayatri, sementara dari garis ayah ia merupakan keturunan Kebo Anabrang.

Salah satu catatan menarik terkait kelahirannya terjadi pada tahun 1334 M, yang ditandai letusan Gunung Kelud serta gempa bumi di Panbanyu. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai pertanda besar, karena pada saat yang sama, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa—sebuah janji besar untuk menyatukan Nusantara.

Dalam kisah "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa", disebutkan bahwa Hayam Wuruk muda memiliki sejumlah hobi yang unik. Ia gemar menari, menjadi dalang, bahkan tampil sebagai pelawak dalam pertunjukan wayang.