Senior Terduga Penganiaya Prada Lucky Diperiksa Polisi Militer

JAKARTA - Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Candra, menyampaikan terduga pelaku penganiaya Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) tengah dilakukan pemeriksaan oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) Kupang. Prada Lucky diduga tewas akibat dianiaya seniornya.

"Terhadap para personel yang diduga terlibat, saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh pihak Subdenpom Kupang," ujar Candra, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan, selama proses pemeriksaan ini, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun jika terbukti bersalah, pihaknya tak segan-segan melakukan tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Maka akan ditindak tegas sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer," ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada ruang di tubuh TNI AD bagi tindakan kekerasan ataupun perilaku yang menyimpang. "Pimpinan kami telah berkomitmen penuh untuk menegakkan disiplin, serta memastikan bahwa seluruh prajurit menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas," tuturnya.