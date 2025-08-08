Dua Truk Tabrakan di Tol Jagorawi KM 24, Ada Korban Luka!

BOGOR – Dua truk terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi KM 24, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dua orang terluka.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol A. Jajuli, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.02 WIB. Awalnya, truk tangki Pertamina dan light truck melaju bersamaan dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kendaraan pertama (truk tangki Pertamina) berjalan di lajur 1 dan kendaraan kedua (light truck) berjalan di lajur 2," kata Jajuli, Jumat (8/8/2025).

Setibanya di lokasi, light truck mengalami pecah ban belakang sebelah kiri. Truk tersebut oleng ke kiri dan menabrak truk tangki Pertamina dari samping.

"Posisi akhir kedua kendaraan normal di lajur 1 dan 2 hadap utara," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, dua orang yakni pengemudi light truck Baban Subandi dan kernetnya Haris mengalami luka-luka.

"Jumlah korban dua orang (luka) dan mengamankan kendaraan ke derek Gunung Putri," pungkasnya.

(Arief Setyadi )