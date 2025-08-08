KPK Klarifikasi Soal OTT Bupati Koltim Abdul Azis: Bukan Drama, Tapi Fakta!

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan adanya drama terkait operasi tangkap tangan (OTT), yang salah satunya menyasar Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, bahwa kronologi dan konstruksi perkara akan disampaikan ke publik.

"Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama, tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya," kata Budi, Jumat (8/8/2025).

Budi mengatakan, bahwa pihaknya mendapat dukungan dari sejumlah pihak dalam menjalankan operasi senyap tersebut, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

"Terlebih, KPK juga telah secara intens melakukan pencegahan, pendampingan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah agar bisa melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi secara efektif dan sistematis," ujarnya.

"Salah satunya melalui tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi, dengan instrumen MCP-nya," sambungnya.