Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Klarifikasi Soal OTT Bupati Koltim Abdul Azis: Bukan Drama, Tapi Fakta!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |13:50 WIB
KPK Klarifikasi Soal OTT Bupati Koltim Abdul Azis: Bukan Drama, Tapi Fakta!
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan adanya drama terkait operasi tangkap tangan (OTT), yang salah satunya menyasar Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, bahwa kronologi dan konstruksi perkara akan disampaikan ke publik.

"Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama, tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya," kata Budi, Jumat (8/8/2025).

Budi mengatakan, bahwa pihaknya mendapat dukungan dari sejumlah pihak dalam menjalankan operasi senyap tersebut, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

"Terlebih, KPK juga telah secara intens melakukan pencegahan, pendampingan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah agar bisa melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi secara efektif dan sistematis," ujarnya.

"Salah satunya melalui tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi, dengan instrumen MCP-nya," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182398//kpk_sita_uang_rp500_juta_dari_ott_bupati_ponorogo-09Kw_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182369//sugiri-IDmN_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Tiga Klaster Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182286//kpk-rPu6_large.jpg
KPK Sita Uang Tunai saat OTT Bupati Ponorogo, Berapa Jumlahnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182243//kpk-WSny_large.jpg
Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182215//kpk-SsvK_large.jpg
Selain Bupati Ponorogo, Ini Daftar Pejabat dan Swasta yang Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182205//kpk-ynYC_large.jpg
KPK Tangkap 13 Orang saat OTT Bupati Ponorogo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement