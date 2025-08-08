Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jane Foster, Intelijen Cantik Amerika yang Memata-matai Soekarno Setelah Kemerdekaan Indonesia

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:44 WIB
Jane Foster, Intelijen Cantik Amerika yang Memata-matai Soekarno Setelah Kemerdekaan Indonesia
Jane Foster seorang agen intelijen Amerika Serikat yang memata-matai Indonesia (Foto ilustrasi/befreetour.com)
A
A
A

PASCA Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, negara ini tidak hanya menjadi sorotan dunia Internasional, tetapi juga menjadi target pengawasan berbagai agen mata-mata asing. Salah satu sosok penting yang berperan mengintai Republik Indonesia adalah Jane Foster, seorang intelijen cantik asal Amerika Serikat yang beroperasi di masa kritis tersebut. 

Siapakah Jane Foster dan bagaimana perannya dalam perpolitikan Indonesia pasca perang dunia kedua?

Profil Singkat Jane Foster

Jane Foster lahir pada tahun 1912 di San Francisco, California. Setelah menempuh pendidikan di Mills College, Oakland, ia memasuki dunia intelijen dengan bergabung ke Office of Strategic Services (OSS) pada tahun 1943, lembaga intelijen Amerika Serikat yang merupakan cikal bakal CIA. 

Foster awalnya bertugas di Salzburg, Austria, lalu dipindahkan ke Sri Lanka sebelum akhirnya terlibat dalam operasi intelijen di Asia Tenggara, termasuk Indonesia pasca kemerdekaan 1945.

Foster pernah menikah dengan diplomat Belanda dan menetap di Jawa pada 1936, Foster memiliki pemahaman mendalam soal budaya dan kondisi lokal Indonesia, membuatnya mudah beradaptasi dan memperoleh akses penting ke tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057//presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173778//brigjen_ahmad_sukendro-Tzcu_large.jpg
Brigjen Sukendro, Jenderal Intelijen yang Lolos dari Maut G30S PKI hingga Dekat dengan CIA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172671//sakiko-FoDH_large.jpg
Kisah Pilu Istri ke-5 Soekarno Asal Jepang Sakiko Kanase yang Meninggal Karena Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement