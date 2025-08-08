TNI AL Kerahkan 5.000 Prajurit untuk Upacara Gelar Kehormatan Militer di Batujajar

JAKARTA - Sebanyak 5.000 prajurit Angkatan Laut (AL) akan dikerahkan dalam Upacara gelar pasukan operasional, dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu 10 Agustus 2025.

"TNI AL Melibatkan lebih kurang lebih 5.000 Prajurit TNI AL dalam kegiatan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Tradisi Kehormatan Militer yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini di Batujajar Jawa Barat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Dia menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk pendukung serta prajurit yang menjadi pengawak Alutsista TNI AL. Prajurit yang diterjunkan ke lokasi acara berasal dari berbagai satuan TNI AL.

"Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal), Korps Marinir, Komando Armada I, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal), serta Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta," tuturnya.

Terkahir dia menyampaikan jika 60 unit alutista milik TNI AL juga akan dikerahkan dalam upacara tersebut.

"Mulai dari Tank Korps Marinir TNI AL BMP3F, BTR4, Roket MLRS Vampir, Howitzer 105 mm, Kendaraan Tempur BVP-2, Kendaraan Taktis Kopaska, hingga Sea Rider dan lain sebagainya," pungkasnya.

(Awaludin)