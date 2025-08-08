Buntut Kereta Anjlok, Ketua DPR Minta KAI Reformasi Sistem Transportasi

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai, anjloknya KA 1 Argo Bromo Anggrek di Subang tak cukup hanya diucapkan permintaan maaf simbolik. Menurutnya, perlu ada perbaikan nyata dalam sistem dan manajemen transportasi nasional.

"Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar simbol empati, tapi langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick,” kata Puan, Jumat (8/8/2025).

Menurut Puan, gestur terbuka Dirut KAI yang tidak menyalahkan pihak lain menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik. Ia menilai, Indonesia butuh pemimpin yang berani mengakui kesalahan, bukan yang sibuk mencari pembenaran.

"Kepercayaan publik bukan sesuatu yang diberikan secara otomatis, tapi harus diperjuangkan melalui transparansi dan tanggung jawab,” tuturnya.

Puan pun mengatakan, permintaan maaf adalah bagian dari akuntabilitas. Namun, masyaraiat juga menanti reformasi menyeluruh di sektor transportasi, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, dan peningkatan kualitas layanan.

"Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat juga harus bisa kembali. Itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tapi dengan pembenahan menyeluruh dan sikap bertanggung jawab," ungkap Puan.