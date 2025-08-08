Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Kumpulkan Semua Gubernur, 10 Ribu Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:39 WIB
JAKARTA - Satgas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan setelah peresmian pembentukan 80 ribu koperasi desa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan ini atas inisiasi Menko Pangan Zulkifli Hasan yang juga selaku Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry Juliantono, mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan mock up dan direncanakan akan dilaksanakan operasional Kopdes mulai Agustus ini, kurang lebih 10 ribu Kopdes.

"Untuk itu koordinasi lebih detail antara kementerian, lembaga, serta daerah menjadi penting," ujar Ferry, Jumat (8/8/2025).

Ferry yang juga Wakil Menteri Koperasi, ini mengatakan, bulan Agustus ini akan dimulai pelatihan secara bertahap kepada pengurus Kopdes.

“Mematangkan aset yang akan digunakan oleh Kopdes, serta finalisasi pembiayaan dan business modelnya,” ucapnya.

Menurutnya, tahap operasional Koperasi Merah Putih ini menjadi tahapan yang penting yang harus dilaksanakan secara terencana, matang, dan lebih detai.

“Serta akan merelaksasi beberapa regulasi yang akan menyempurnakan operasional program ini secara nasional," pungkas Ferry.

 

