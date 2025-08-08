Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, Kadispenad: 24 Orang Saksi Diperiksa

Adi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:44 WIB
Kasus Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, Kadispenad: 24 Orang Saksi Diperiksa
Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana (foto: Okezone/Adi)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan lebih dari 24 saksi diperiksa dalam kasus tewasnya seorang anggota TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) di Nusa Tenggara Timur, Rabu 6 Agustus 2025.

Hal tersebut disampaikan Kadispenad kepada wartawan usai menghadiri gladi bersih upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lanud Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025).

"Ada lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi yang sedang diperiksa saat ini," sebutnya. 

Wahyu mengatakan, ucapan duka cita yang mendalam atas kejadian yang terjadi di salah satu kesatuan TNI AD. Peristiwa ini pun disesalkan secara mendalam dan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran TNI AD ke depannya. 

Terkait dengan proses pemeriksaan Wahyu menyebutkan, beberapa personel yang sedang bertugas diduga sebagai pelaku termasuk saksi di tempat kejadian sedang diperiksa oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) Kupang.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif dan akan dilihat bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Sehingga nanti jika ditemukan fakta-faktanya maka bisa diambil langkah proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saat ini kita ikuti dulu proses pemeriksaannya, nanti akan disampaikan hasilnya karena sekarang proses pemeriksaan masih berlangsung," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327//wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303//wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966//wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939//satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163810//tni-he13_large.jpg
Profil Letjen Djon Afriandi, Peraih Adhi Makayasa yang Jadi Panglima Kopassus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement