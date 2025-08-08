Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Resmikan 6 Kodam Baru, Kapuspen TNI Bakal Jadi Pangdam Raden Inten

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |18:47 WIB
Prabowo Akan Resmikan 6 Kodam Baru, Kapuspen TNI Bakal Jadi Pangdam Raden Inten
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, pada Minggu 10 Agustus 2025 mendatang.

Sebelum diresmikan, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto telah menunjukkan para panglima Kodam (Pangdam) untuk mengisi pimpinan tertinggi Kodam baru tersebut.

Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1033/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Adapun dalam surat tersebut, Mayjen Kristomei Sianturi kini dipercaya menjadi Pangdam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapuspen TNI.

 

