Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan, isu liar yang menyebut dirinya ngamuk di ruang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena tak jadi Kabareskrim Polri adalah hoaks.

Saat ini kata dia, anak buahnya di Polda Metro Jaya sedang melacak pelaku penyebar fitnah tersebut.

“Sedang di-trace,” kata Irjen Pol Karyoto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/8/2025).

Dia menduga, pelaku penyebar hoaks itu adalah buzzer yang dibayar mahal dan berada di luar negeri. Dia memastikan penyebar hoaks itu akan diproses secara hukum jika sudah ditemukan.

“Biasanya akun LN (luar negeri)…buzzer mahal, dan pasti akan kita tindak.” tutup Karyoto.

Sebelumnya, isu mengenai kekecewaan Irjen Karyoto beredar di sejumlah akun di media sosial.