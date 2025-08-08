Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

6 Pati Digeser Panglima TNI Jabat Kodam Baru, Nomor 1 Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Pemburu KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:42 WIB
Mayjen TNI Lucky Avianto/ist
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 42 perwira tinggi (Pati) dari tiga matra. Salah satu yang dimutasi untuk mengisi Kodam baru adalah Mayjen Lucky Avianto.

Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1033/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Panglima TNI menunjuk para panglima Kodam (Pangdam) untuk mengisi pimpinan tertinggi enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang diresmikan Presiden Prabowo saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025).

Masih dalam surat tersebut, Mayjen Kristomei Sianturi kini dipercaya menjadi Pangdam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapuspen TNI.

Sementara, Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Danpussenarmed) Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo akan menjabat sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai.

Berikut daftar lengkap Pangdam yang akan menempati posisi Kodam Baru:

1. Mayjen TNI Lucky Avianto

Jabatan lama: Pa Sahli Tk. Bid. Hubint Panglima TNI

Jabatan baru: Pangdam XXIV/Mandala Trikora membawahi wilayah Merauke dan Papua Selatan

2. Mayjen TNI Arief Gajah Mada

Jabatan lama: Aspers Kasad

Jabatan baru: Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi

3. Mayjen TNI Kristomei Sianturi

Jabatan lama: Kapuspen TNI

Jabatan baru: Pangdam XXI/Radin Inten membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu

 

