Kolaborasi DPRD Kepahiang - BRIN, Gregory Dayefiandro: Majukan Daerah dengan Riset dan Inovasi

JAKARTA - Percepatan pembangunan dan pengembangan potensi daerah terus dipacu dengan strategi kolaboratif antar lembaga. Hal ini turut dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal ini mengemuka dalam audiensi Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro ke BRIN terkait pengembangan inovasi demi kemajuan Kabupaten Kepahiang, Jumat (8/8/2025).

Kehadiran Gregory disambut langsung oleh Plt. Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Muhammad Amin.

Igor -- panggilan akrabnya -- menyampaikan apresiasi atas dukungan BRIN dalam kerja sama penelitian, pengembangan, dan inovasi di Kabupaten Kepahiang.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan Sinergi yang mencakup bidang pariwisata, hortikultura, dan air minum.

“Kami sangat mengapresiasi kontribusi BRIN melalui kerja sama yang telah terjalin. Nota kesepakatan ini menjadi pijakan penting untuk mengembangkan potensi Kabupaten Kepahiang di sektor pariwisata, hortikultura, dan penyediaan air minum,” ujarnya.

Ketua Bidang UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPP Partai Perindo ini menegaskan DPRD membutuhkan rekomendasi inovasi dari BRIN.

Khususnya dalam pengembangan destinasi wisata dan perumusan regulasi yang sejalan dengan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) yang mengusung tema Pariwisata Berbasis Agrowisata yang Berkelanjutan.

“Kami ingin inovasi dari BRIN dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan destinasi wisata, sekaligus memperkuat regulasi yang selaras dengan RIPPARKAB bertema Pariwisata Berbasis Agrowisata yang Berkelanjutan,” tuturnya.