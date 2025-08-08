Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kolaborasi DPRD Kepahiang - BRIN, Gregory Dayefiandro: Majukan Daerah dengan Riset dan Inovasi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |21:31 WIB
Kolaborasi DPRD Kepahiang - BRIN, Gregory Dayefiandro: Majukan Daerah dengan Riset dan Inovasi
Kolaborasi DPRD Kepahiang - BRIN, Gregory Dayefiandro: Majukan Daerah dengan Riset dan Inovasi
A
A
A

JAKARTA - Percepatan pembangunan dan pengembangan potensi daerah terus dipacu dengan strategi kolaboratif antar lembaga. Hal ini turut dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal ini mengemuka dalam audiensi Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro ke BRIN terkait pengembangan inovasi demi kemajuan Kabupaten Kepahiang, Jumat (8/8/2025).

Kehadiran  Gregory disambut langsung oleh Plt. Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Muhammad Amin.

Igor -- panggilan akrabnya -- menyampaikan apresiasi atas dukungan BRIN dalam kerja sama penelitian, pengembangan, dan inovasi di Kabupaten Kepahiang.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan Sinergi yang mencakup bidang pariwisata, hortikultura, dan air minum.

“Kami sangat mengapresiasi kontribusi BRIN melalui kerja sama yang telah terjalin. Nota kesepakatan ini menjadi pijakan penting untuk mengembangkan potensi Kabupaten Kepahiang di sektor pariwisata, hortikultura, dan penyediaan air minum,” ujarnya.

Ketua Bidang UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPP Partai Perindo ini menegaskan DPRD membutuhkan rekomendasi inovasi dari BRIN.

Khususnya dalam pengembangan destinasi wisata dan perumusan regulasi yang sejalan dengan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) yang mengusung tema Pariwisata Berbasis Agrowisata yang Berkelanjutan.

“Kami ingin inovasi dari BRIN dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan destinasi wisata, sekaligus memperkuat regulasi yang selaras dengan RIPPARKAB bertema Pariwisata Berbasis Agrowisata yang Berkelanjutan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPRD BRIN Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement