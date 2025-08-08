Kedai Kopi di Blok M Jaksel Terbakar Hebat, 21 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA – Kedai kopi di Jalan Sunan Ngampel, Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar hebat pada Jumat (8/8/2025) pagi. Petugas Damkar tengah berupaya melakukan proses pendinginan sejak pukul 05.29 WIB.

"Objek kafe Ruang Kopi, situasi proses pendinginan," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda, saat dikonfirmasi, Jumat.

Huda menyebut puluhan unit dan personel Damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Pengerahan 21 unit damkar dan 73 personel. Dugaan penyebab fenomena kelistrikan," ucapnya.

Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta akibat kebakaran tersebut. "Taksiran kerugian Rp500 juta," katanya.

(Arief Setyadi )