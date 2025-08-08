Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Kedai Kopi di Blok M Padam, Kerugian Ditaksir Rp500 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |07:43 WIB
Kebakaran Kedai Kopi di Blok M Padam, Kerugian Ditaksir Rp500 Juta
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kebakaran kedai kopi Ruang Kopi di Jalan Sunan Ngampel Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan petugas Damkar pada Jumat (8/8/2025) pukul 06.49 WIB. Dipastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa.

"Pemadaman selesai (hijau) dan korban nihil," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda saat dikonfirmasi, Jumat.

Puluhan unit dan personel dikerahkan dalam proses pemadaman kebakaran kedai kopi yang diduga akibat fenomena kelistrikan itu. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah akibat peristiwa tersebut.

"Pengerahan 21 unit dan 73 personel. Dugaan penyebab fenomena kelistrikan dan kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
