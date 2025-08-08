Catat! CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan saat HUT Ke-80 RI

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan akan meniadakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), di kawasan Sudirman-Thamrin pada saat HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan peniadaan HBKB sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1).

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan, CFD dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan dilaksanakan kegiatan berskala nasional atau internasional yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan khusus.

“Kami mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan nasional dalam rangka HUT ke-80 RI. Maka dari itu, CFD pada 17 Agustus ditiadakan agar tidak mengganggu jalannya acara yang memerlukan fokus pengamanan dan kelancaran lalu lintas,” kata Syafrin di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Ia juga mengimbau, masyarakat untuk tetap mendukung upaya pengurangan polusi dan menjaga kesehatan dengan tetap melakukan aktivitas fisik secara mandiri, meski tanpa adanya pelaksanaan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin.

“CFD dapat kembali digelar pada pekan berikutnya sesuai jadwal reguler,” pungkasnya.

(Awaludin)