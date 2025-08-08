Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Menyalip Truk, Pemotor Wanita Tewas Terjatuh di Parung Panjang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:57 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR – Seorang wanita meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Jalan Raya Rumpin-Dago, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 7 Agustus 2025. Peristiwa ini telah ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan Mulya, menjelaskan kecelakaan bermula ketika korban berboncengan sepeda motor dan mencoba mendahului sebuah truk dari sisi kiri. Sayangnya, nomor polisi truk tersebut tidak diketahui.

“Sepeda motor hendak mendahului truk di depannya dari sisi kiri. Namun, motor melakukan pengereman mendadak karena khawatir menabrak truk,” ujar Ferdhyan, Jumat (8/8/2025).

Akibat pengereman mendadak tersebut, sepeda motor kehilangan kendali dan korban terjatuh hingga menyebabkan kecelakaan tunggal.

Korban mengalami luka serius, termasuk luka terbuka di bagian pelipis kanan dan pendarahan dari telinga, yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. 
Sementara itu, pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan berupa lecet di kaki dan tangan.

“Korban meninggal dunia satu orang, dan satu lainnya mengalami luka ringan,” ujar Ferdhyan.

(Arief Setyadi )

      
