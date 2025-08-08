6 Moge yang Terobos Jalur Transjakarta di Jakbar Tak Terdeteksi, Milik Siapa?

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 14 motor gede (moge) yang menerobos jalur bus Transjakarta di Jakarta Barat. Aksi para pengendara moge itu sebelumnya viral di media sosial dan menuai kecaman publik.

“Yang dapat teridentifikasi nama pemilik dan alamatnya delapan kendaraan (moge), enam lainnya tidak teridentifikasi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojol Ruslani, dikutip Jumat (8/8/2025).

Ojol merinci, enam moge yang tidak teridentifikasi tersebut menggunakan pelat nomor B-3536-IS, B-3264-SZX, B-3042-SZX, B-3948-SZX, dan B-6308-HOG.

Sementara itu, ia memastikan para pelanggar yang tertangkap kamera ETLE itu diberikan sanksi berupa denda. Pihaknya telah mengirim surat konfirmasi tilang.

“Untuk surat konfirmasi ETLE dikirim tanggal 6 Agustus 2025 menggunakan jasa pengiriman surat JNT kepada masing-masing pemilik kendaraan tersebut di atas," tuturnya.

Ia menambahkan, peristiwa rombongan moge menerobos busway itu terjadi di Jalan Panjang arah Daan Mogot, tepatnya sebelum flyover Tol Kebon Jeruk dari arah Selatan ke Utara. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 3 Agustus 2025 lalu.

(Arief Setyadi )