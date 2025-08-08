Groundbreaking Pembangunan Integrasi 3 Taman di Kebayoran Baru Ditunda, Ini Alasannya

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim mengungkap alasan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan integrasi tiga taman mulai dari Ayodya, Langsat dan Leuser menjadi Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (8/8/2025) ditunda.

Menurutnya, pelaksanaan ground breaking masih menyesuaikan waktu dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menepis bahwa ditundanya groundbreaking karena ada aksi demonstrasi penolakan relokasi dari kelompok pedagang pasar hewan Barito.

"Masih menyesuaikan dengan jadwal pak Gubernur yang padat. Nggak juga (karena ada demo pedagang)," ucap Chico saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

Diketahui integrasi tiga taman di Kebayoran Baru yang akan dilengkapi fasilitas jogging track hingga lapangan padel itu mendapat penolakan dari sejumlah pedagang pasar hewan Barito.