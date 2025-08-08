Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pak Ogah Tarik Uang ke Pemotor untuk Melintas di Trotoar Kawasan Senayan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:23 WIB
Viral! Pak Ogah Tarik Uang ke Pemotor untuk Melintas di Trotoar Kawasan Senayan
Pak Ogah Tarik Uang ke Pemotor di Senayan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral aksi oknum pak ogah menarik uang ke pemotor untuk melintasi trotoar di kawasan Senayan, atau tepatnya dari arah Jalan Pejompongan menuju Stasiun Palmerah atau Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @lutfiagizal, terlihat sejumlah pak ogah menarik uang lalu pemotor melintas trotoar untuk menghindari kemacetan mengarah ke Stasiun Palmerah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo akan berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan untuk menindaklanjuti hal itu.

"Segera kami koordinasikan dengan Kasatpol PP ya," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, Kasatpol PP, Satriadi akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia akan menggencarkan patroli petugas Satpol PP.

"Segera ditindaklanjuti. Iya (akan digencarkan patroli penertiban)," ucap Satriadi.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Kasus Pungli Pungli Viral Pak Ogah
