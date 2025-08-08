Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramai Isu Irjen Karyoto Ngamuk karena Gagal Jadi Kabareskrim, Ini Faktanya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:23 WIB
Ramai Isu Irjen Karyoto Ngamuk karena Gagal Jadi Kabareskrim, Ini Faktanya!
Irjen Karyoto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Irjen Karyoto menepis kabar liar yang menyebutkan dirinya kecewa usai dipromosikan sebagai Kabaharkam, bukan Kabareskrim Polri. Ia memastikan dirinya menghormati keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isu mengenai kekecewaan Irjen Karyoto itu beredar di sejumlah akun media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Irjen Karyoto ‘ngamuk-ngamuk’ kepada Kapolri karena jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Dijanjikannya jadi Kabareskrim, eh dikasih Kabaharkam. Langsung deh ngamuk-ngamuk sama yang njanjiin,” tulis salah satu akun yang beredar di media sosial.

Merespons hal itu, Karyoto yang masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menegaskan, bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menyebut isu hoaks itu sengaja dibuat oleh akun-akun yang tidak jelas.

“Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya. Itu akun yang sama, akun anonim, dan memang sengaja dihembuskan untuk membuat berita-berita seperti itu,” kata Irjen Karyoto saat dihubungi wartawan, Jumat (8/8/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182//polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174//kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630//kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627//polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172581//brimob-Rr4N_large.jpg
Profil Irjen Ramdani Jadi Dankorbrimob, Malang Melintang Sebagai Pasukan Elite Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172571//polri-yJD3_large.jpg
Mutasi Polri: Djuhandhani Rahardjo Jabat Kapolda Sulsel, Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement