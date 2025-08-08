Viral! Pegawai Kejagung Ngamuk Bawa Senpi Gegara Parkir di Jalan

JAKARTA – Viral di media sosial video perselisihan antara dua pengendara di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Kamis 31 Juli 2025 lalu.

Dalam video, terlihat seorang pria mengenakan kaus lengan pendek dan celana pendek hitam tampak naik pitam kepada perekam video. Ia sempat mengaku sebagai aparat dan menyatakan dirinya membawa senjata.

"Pegang pistol ya, pegang pistol," ujar perekam video.

"Iya, saya aparat," jawab pria tersebut.

Perekam kemudian mengarahkan kamera ke wajah pria itu dan menyoroti mobil hitam yang terparkir di tepi jalan.

"Waduh, lihat mukanya," ucap perekam.

"Terus mau apa kamu?" sahut pria tersebut.

"Parkir di tengah jalan ya," lanjut si perekam sambil menyorot kendaraan SUV warna hitam.

"Emang kenapa di tengah jalan?" balas pria itu sambil memukul ponsel yang digunakan merekam.