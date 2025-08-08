Takut Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Buang HP ke Setu hingga Tim Damkar Turun Tangan

BOGOR – Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) melakukan evakuasi sebuah handphone yang tercebur ke dalam setu di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ternyata, handphone tersebut sengaja dibuang oleh seorang pria yang takut ketahuan selingkuh oleh kekasihnya.

Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bogor, Yudi Santosa mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.45 WIB, Kamis 7 Agustus 2025. Awalnya, pelapor berinisial D dan kekasihnya sedang bertemu di sekitar area setu.

“Pelapor dengan pacarnya sedang bertemu dan memeriksa handphone pacarnya,” ujar Yudi, Jumat (8/8/2025).

Saat diperiksa, pelapor mendapati kekasihnya berkomunikasi dengan wanita lain. Karena panik dan takut ketahuan, pria tersebut langsung membuang handphone-nya ke dalam setu dan meninggalkan lokasi.

“Karena pelapor ingin mengambil handphone milik pacarnya, pelapor kemudian memanggil Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengevakuasi,” jelas Yudi.