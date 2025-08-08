Miris! Dijanjikan Pekerjaan di Jakarta, Remaja Ini Malah Dijual Jadi LC hingga Hamil

JAKARTA - Seorang remaja berusia 15 tahun menjadi korban eksploitasi untuk menjadi pemandu lagu karaoke (LC), di sebuah bar di kawasan Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani pria hidung belang hingga hamil 5 bulan.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyebutkan, dalam kasus ini 10 orang ditangkap.

"Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan tersangka kasus persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dan atau tindak pidana ekploitasi anak," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari korban berkenalan dengan pelaku berinisial RH melalui media sosial. Pelaku kemudian menjanjikan korban untuk bekerja di Jakarta.

“(Pelaku) merekrut anak korban melalui Facebook untuk bekerja sebagai pemandu lagu di Jakarta,” ujar dia.