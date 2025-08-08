Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gubernur Pramono Ajak Megawati Groundbreaking Integrasi 3 Taman di Kebayoran Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |18:15 WIB
Gubernur Pramono Ajak Megawati Groundbreaking Integrasi 3 Taman di Kebayoran Baru
Gubernur Pramono Anung bersama Presiden ke 5 RI Megawati (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan integrasi tiga taman Ayodya Langsat, dan Leuser menjadi Taman Bendera Pusaka di Taman Langsat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).

Ia menyebut bahwa para pedagang pasar hewan Barito telah menandatangani untuk bersedia direlokasi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pramono pun bertanggung jawab atas rencana pembangunan Taman Bendera Pusaka.

"Jadi teman-teman sekalian, memang saya secara khusus ingin persoalan ground breaking untuk Taman Bendera Pusaka itu berlangsung dengan baik. Dan saya sudah mendengar semua pedagang yang ada di tempat itu sebenarnya sudah menandatangani untuk bersedia dipindahkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

"Kemudian ada alasan dan sebagainya dan tentunya kalau sudah peristiwa seperti ini tidak semata-mata hanya peristiwa memindahkan saja. Tetapi sebagai gubernur saya bertanggung jawab dan pelaksanaan untuk membangun Taman Bendera Pusaka ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tambahnya.

Pramono menjelaskan, bahwa Taman Bendera Pusaka akan dibangun di atas lahan 5,6 hektare yang dilengkapi sejumlah fasilitas olahraga mulai dari jogging track hingga lapangan padel.

"Yang dibangun adalah kurang lebih 5,6 hektare dan di sana ada jogging track, nanti ada lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, pedal, jogging tracknya kurang lebih 1,2 kilo. Menurut saya akan menjadi jogging track yang bagus karena dipersiapkan memang khusus untuk jogging track," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/205/3182361//phillaharmonic-3Zrl_large.JPG
Momen 54 Musisi, 28 Paduan Suara dan 5 Penyanyi Tampilkan Musik Karya WR Supratman hingga Koes Plus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912//modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181860//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-BOTl_large.jpg
Pramono Ultimatum Adhi Karya: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said dalam Sebulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement