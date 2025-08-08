Gubernur Pramono Ajak Megawati Groundbreaking Integrasi 3 Taman di Kebayoran Baru

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan integrasi tiga taman Ayodya Langsat, dan Leuser menjadi Taman Bendera Pusaka di Taman Langsat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).

Ia menyebut bahwa para pedagang pasar hewan Barito telah menandatangani untuk bersedia direlokasi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pramono pun bertanggung jawab atas rencana pembangunan Taman Bendera Pusaka.

"Jadi teman-teman sekalian, memang saya secara khusus ingin persoalan ground breaking untuk Taman Bendera Pusaka itu berlangsung dengan baik. Dan saya sudah mendengar semua pedagang yang ada di tempat itu sebenarnya sudah menandatangani untuk bersedia dipindahkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

"Kemudian ada alasan dan sebagainya dan tentunya kalau sudah peristiwa seperti ini tidak semata-mata hanya peristiwa memindahkan saja. Tetapi sebagai gubernur saya bertanggung jawab dan pelaksanaan untuk membangun Taman Bendera Pusaka ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tambahnya.

Pramono menjelaskan, bahwa Taman Bendera Pusaka akan dibangun di atas lahan 5,6 hektare yang dilengkapi sejumlah fasilitas olahraga mulai dari jogging track hingga lapangan padel.

"Yang dibangun adalah kurang lebih 5,6 hektare dan di sana ada jogging track, nanti ada lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, pedal, jogging tracknya kurang lebih 1,2 kilo. Menurut saya akan menjadi jogging track yang bagus karena dipersiapkan memang khusus untuk jogging track," ucapnya.