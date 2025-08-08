Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot

JAKARTA - Seorang pria berinisial S (37), pelaku pencurian motor tewas diamuk massa setelah aksinya yang ingin mencuri sepeda motor diketahui warga. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke salah satu warga.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan, aksi tersebut terjadi di parkiran Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kejadian itu, kata dia, berawal saat warga mencurigai pelaku yang diketahui bukan warga setempat terpergok ingin mencuri motor.

“Ketua RT (S) setempat mendapat laporan warga bahwa pelaku sudah keluar dari area rusun, lalu kembali untuk mengambil motor," kata Reonald, Jumat (8/8/2025).

Ketua RT sempat menanyakan identitas pelaku. Namun saat ditanya, pelaku langsung kabur sambil menembakkan senjata api ke udara. Pelaku yang berusaha kabur dicegah oleh sekuriti. Tetapi, pelaku melepaskan tembakan ke udara.

“Saksi LG melihat pelaku berlari dan diteriaki maling oleh warga lain. Pelaku sempat menembakkan senjata ke arah saksi namun meleset," imbuhnya.