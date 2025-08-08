Pramono: Ada Pihak yang Ganggu Groundbreaking Pembangunan Taman Bendera Pusaka!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut tidak mengundang awak media dalam acara seremonial, karena berpotensi ada kelompok yang mengganggu groundbreaking pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Langsat, dan Leuser di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (8/8/2025).

"Saya mengundang Ketua DPRD, Khoirudin, saya mengundang Ibu Mega yang suka tanaman, dan saya tidak ingin acara groundbreaking ini,"ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

"Karena disitu memang ada orang yang dari jauh-jauh hari ingin mengganggu (goundbreaking),"sambungnya.

Pramono menambahkan, meski ada upaya gangguan dari oknum, dirinya tetap berkomitmen membangun integrasi tiga taman menjadi ikon baru Kota Jakarta. Tak lain untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung taman.

"Ya saya bilang tetap aja kita selesaikan, karena itu bagian tanggung jawab saya untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih indah, tamannya lebih luas,”ujarnya.

“Dan ketika orang melihat apa yang nanti akan selesai di lokasi itu, saya yakin pasti akan memberikan kenyamanan bagi orang yang akan datang ke taman itu,"tandasnya.