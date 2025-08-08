Sertijab Wakapolres, Kapolres Tanjung Priok: Perhatikan Keluarga, Jangan Main Judol!

JAKARTA- Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar upacara serah terima jabatan Wakapolres dan Kasat Lantas di lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (8/8/2025). Upacara dipimpin langsung Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing.

Jabatan Wakapolres diserahterimakan dari Kompol Budi Santoso kepada Kompol Yudi Permadi. Sedangkan jabatan Kasat Lantas berpindah pimpinan dari AKP Martha Catur ke AKP Ginanjar Tejasasmita. Pergantian jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Metro Jaya nomor ST/359/VII/KEP/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kompol Budi dan AKP Martha yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian selama ini.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat di Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar AKBP Martuasah H. Tobing.

“Segala pencapaian positif yang telah diraih tentunya menjadi pondasi kuat bagi pejabat yang baru untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja ke depan," sambung Martuasah.

Dia mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok kepada pejabat baru yakni Kompol Yudi dan AKP Ginanjar.

Martuasah berharap, keduanya dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.