Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemimpin Operasi Senyap yang Tewaskan 18 OPM Jabat Pangdam Mandala Trikora

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |00:20 WIB
Profil Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemimpin Operasi Senyap yang Tewaskan 18 OPM Jabat Pangdam Mandala Trikora
Profil Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemimpin Operasi Senyap yang Tewaskan 18 OPM Jabat Pangdam Mandala Trikora
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 44 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Mayjen Lucky Avianto.

Penunjukan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan tanggal 6 Agustus 2025.

Jenderal Kopassus ini ditunjuk menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora. Sebelumnya dia menjabat Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI.

Sebelumnya, Lucky Avianto mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam XII/Tanjungpura yang menjadi bagian dari Koops Habema.

Pasukan gabungan TNI di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema tersebut menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)  di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jumlah anggota OPM atau KKB yang tewas merupakan salah satu yang terbesar dalam operasi di Bumi Cenderawasih.

Profil Lucky Avianto

Karier militernya diawali di Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan.

Selanjutnya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, dan Danrindam XII/Tanjungpura, Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI pada Desember 2024 dan kini ditunjuk menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora

Semasa masih berpangkat Kolonel, Lucky Avianto menjadi satu dari tiga Perwira TNI yang memiliki gelar langka semasa sejarah militer Indonesia.

Sebagai lulusan terbaik Akmil 1996 dan meraih gelar Adhi Makayasa, Lucky melanjutkan pendidikan di Sekolah Combat Intel, Kursus Komando, Kursus Intensif Bahasa Inggris, Dikreg Seskoad A-XLIX, dan Dikreg Sesko TNI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement