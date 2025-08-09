Profil Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemimpin Operasi Senyap yang Tewaskan 18 OPM Jabat Pangdam Mandala Trikora

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 44 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Mayjen Lucky Avianto.

Penunjukan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan tanggal 6 Agustus 2025.

Jenderal Kopassus ini ditunjuk menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora. Sebelumnya dia menjabat Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI.

Sebelumnya, Lucky Avianto mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam XII/Tanjungpura yang menjadi bagian dari Koops Habema.

Pasukan gabungan TNI di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema tersebut menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jumlah anggota OPM atau KKB yang tewas merupakan salah satu yang terbesar dalam operasi di Bumi Cenderawasih.

Profil Lucky Avianto

Karier militernya diawali di Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan.

Selanjutnya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, dan Danrindam XII/Tanjungpura, Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI pada Desember 2024 dan kini ditunjuk menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora

Semasa masih berpangkat Kolonel, Lucky Avianto menjadi satu dari tiga Perwira TNI yang memiliki gelar langka semasa sejarah militer Indonesia.

Sebagai lulusan terbaik Akmil 1996 dan meraih gelar Adhi Makayasa, Lucky melanjutkan pendidikan di Sekolah Combat Intel, Kursus Komando, Kursus Intensif Bahasa Inggris, Dikreg Seskoad A-XLIX, dan Dikreg Sesko TNI.