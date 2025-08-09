Panglima TNI Lebur Kopassus Jadi 6 Grup, Ini Daftar Komandannya yang Naik Pangkat Jadi Brigjen

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melebur grup di Korps Baret Merah Kopassus menjadi 6 grup. Agus juga merombak posisi komandan grup di Kopassus juga menjadi 6 dengan pangkat brigadir jenderal (Brigjen).

Penunjukan itu tertuang dalam TR Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.

Satuan elit TNI AD ini akan dipimpin panglima atau pati bintang tiga, bukan lagi komandan jenderal (danjen) atau perwira tinggi (pati) bintang dua, namun oleh Panglima Kopassus (Pangkopassus) yang dijabat oleh Letjen TNI Djon Afriandi.

Markas utama Kopassus (Mako Kopassus) tetap akan berada di Jakarta Bersama markas Sat 81 AT dan Sat Sandha Kopassus. Sedangkan Pusdiklatpassus Kopassus tetap di Batujajar, Bandung.

Berikut 6 Dangrup Kopassus:

-Dangrup 1 kini dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman. Sebelumnya, ia merupakan Danrindam III/Siliwangi.

-Dangrup 2 dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candra. Edwin sebelumnya menjabat Koorsmin Kasum TNI.

-Dangrup 3 dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia. Sebelumnya, Bram menjabat Paban V/Pam Sintel TNI.