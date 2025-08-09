Prabowo Akan Hadiri Parade Nasional Singapura, Simbol Persahabatan Bilateral

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8/2025).

Dilansir dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo beserta rombongan terbatas berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB), Singapura, sekitar pukul 13.10 WIB.

Kehadiran Prabowo di parade nasional tersebut merupakan bentuk penghormatan, dan dukungan Indonesia terhadap peringatan kemerdekaan Singapura. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Singapura.

Parade Hari Nasional Singapura tahun ini digelar di The Padang, Singapura, dan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Tahun ini parade mengusung tema “Majulah Singapura”, yang menandai 60 tahun perjalanan negara tersebut sebagai bangsa merdeka.