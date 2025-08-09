Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Letjen Tandyo Budi yang Digadang-gadang Jadi Wakil Panglima TNI

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |16:31 WIB
Profil Letjen Tandyo Budi yang Digadang-gadang Jadi Wakil Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus bersama Wakasad Letjen Tandyo Budi (foto: dok Puspen TNI)
JAKARTA – Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dikabarkan akan menjabat Wakil Panglima TNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak Februari 2024.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1991 ini dikenal memiliki latar belakang kecabangan Infanteri (Kostrad), dengan jejak karier yang panjang dan strategis di tubuh TNI.

Tandyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969, dari pasangan ayah seorang guru dan ibu rumah tangga. Ia berasal dari keluarga militer, kakaknya, Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto, juga pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi dan Wakil Irjenad.

Karier Militer dan Pendidikan

Tandyo meniti karier militer sejak menjadi anggota Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma pada tahun 1995. Ia kemudian dipercaya memegang berbagai jabatan penting, antara lain:

Danyonif Linud 330/Tri Dharma

Danbrigif Linud 17/Kujang I

Asops Kasdam VII/Wirabuana

 

      
