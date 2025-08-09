Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Diblokir, PPATK Pastikan Rekening Ustadz Das’ad Latif Sudah Aktif Kembali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |18:13 WIB
Sempat Diblokir, PPATK Pastikan Rekening Ustadz Das’ad Latif Sudah Aktif Kembali
Pendakwah kondang Ustadz Dasad Latif (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, memastikan bahwa penghentian sementara transaksi pada rekening pendakwah kondang Ustadz Das’ad Latif telah dicabut. Ivan menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi rekening milik Ustaz Das’ad yang diblokir oleh PPATK.

“Sudah tidak ada (rekening diblokir), semua sudah ada di bank masing-masing,” kata Ivan saat dikonfirmasi, Sabtu (9/8/2025).

Ivan juga mengungkapkan, dirinya telah bertemu langsung dengan Ustadz Das’ad Latif. Pertemuan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut atas keluhan yang sempat disampaikan oleh sang ustaz.

“Saya sudah bertemu langsung dengan Beliau,” ujar Ivan.

Sebelumnya, Ustadz Das’ad Latif sempat mengungkapkan kekagetannya karena tidak bisa menarik dana dari rekening bank miliknya yang akan digunakan untuk pembangunan masjid. Ia mengetahui bahwa rekeningnya diblokir oleh PPATK karena tidak aktif selama tiga bulan terakhir.

 

