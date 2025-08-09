Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Singapura

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto, tiba di Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8/2025). Suasana hangat menyelimuti lobi hotel tempat Prabowo singgah selama berada di Singapura.

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, puluhan warga negara Indonesia (WNI) di Singapura, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga para siswa sekolah, berkumpul untuk menyambut kedatangannya.

Antusiasme WNI untuk bertemu Prabowo sangat tinggi. Bahkan, banyak di antaranya menyampaikan bahwa mereka telah menunggu momen ini sejak lama dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kepala Negara di luar negeri.

Hana Albar, WNI yang telah tinggal di Singapura selama tujuh tahun, datang bersama putranya, Mohamed. Hana mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa bertemu Prabowo untuk pertama kalinya.

“Kita serasa homie banget ya di sini, karena disambut, didatangi, seperti dijenguk, seperti itu. Berasa so special,” ungkapnya.

Hana pun berharap kunjungan Prabowo pada Parade Hari Nasional Singapura 2025 ini semakin mempererat hubungan Indonesia dan Singapura. Terutama, menurutnya, dalam membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar internasional.

"Semoga Pak Presiden sering mengunjungi kita, bantu UKM Indonesia untuk mempererat kerja sama di Singapura. Saya akan membantunya di sini. Itu harapan saya. Semoga makin banyak brand Indonesia go international,” ujarnya.