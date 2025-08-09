Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |22:36 WIB
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, mendorong penguatan legislasi untuk mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. Ia menilai, lemahnya regulasi serta minimnya pembatasan ekspor bahan baku menjadi hambatan utama kemajuan industri hilir dalam negeri.

"Jika bahan baku terus diekspor mentah, industri kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Industri nasional sudah tidak berdaulat lagi sebagai arus utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, DPR RI memiliki peran strategis dalam menyusun dan memperkuat legislasi yang dapat menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri. Ia mengingatkan, keberhasilan hilirisasi tidak akan tercapai maksimal jika ekspor bahan mentah tidak dibatasi dengan tegas dan sistematis.

"DPR RI perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," imbuhnya.

Ia pun menyadur pernyataan Adam Smith yang menyebut kekayaan suatu bangsa bukan hanya pada apa yang dimilikinya, tetapi bagaimana ia mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyat. Ditekankannya ini bukan soal ekonomi saja, melainkan ada amanat konstitusi yang dilanggar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120319/bahlil-ROyV_large.jpg
Buntut Polemik Gelar Doktor Bahlil, UI Sanksi Promotor, Direktur, hingga Kaprodi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement