HOME NEWS MEGAPOLITAN

Taman Bendera Pusaka, Bakal Ada Patung Ikonik Fatmawati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |11:10 WIB
Taman Bendera Pusaka, Bakal Ada Patung Ikonik Fatmawati
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Megawati (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai pembangunan integrasi tiga taman, yakni Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser, menjadi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Proyek ini ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Jumat 8 Agustus 2025, yang turut mengundang Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, Fajar Sauri, mengatakan Taman Bendera Pusaka nantinya akan dilengkapi dengan gedung serbaguna, fasilitas olahraga, area bermain anak, hingga patung Fatmawati yang tengah merajut Sang Saka Merah Putih.

"Kita ada tiga taman yang kita satukan: Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nanti di sini ada juga gedung serbaguna, kemudian tempat bermain anak-anak. Kemudian nanti ada patung, patung Ibu Fatmawati yang sedang merajut," ujar Fajar saat menjelaskan kepada Gubernur Pramono dan Megawati, Sabtu (9/8/2025).

"Nanti rencana patungnya ada di tengah kolam ini," tambahnya.

Megawati mengusulkan agar posisi patung Fatmawati dibuat agak tinggi. Pasalnya, desain patung memperlihatkan posisi duduk sehingga memerlukan pedestal yang memadai.

 

Halaman:
1 2
      
