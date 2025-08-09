Advertisement
Ada Acara Zikir Kebangsaan, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin di Sekitar Masjid Istiqlal Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |11:54 WIB
Ada Acara Zikir Kebangsaan, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin di Sekitar Masjid Istiqlal Besok
Rekayasa jalan di Masjid Istiqlal (foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Minggu 10 Agustus 2025 besok, imbas kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara.

"Pelaksanaan kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada hari Minggu pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Sabtu (9/8/2025).

Syafrin menjelaskan, bahwa akan dilakukan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk meminimalisir kepadatan. Dishub juga menyiapkan rute alternatif menuju Masjid Istiqlal selama kegiatan berlangsung.

Rute alternatif:

Dari arah Utara (Ancol/Mangga Dua) → Jl. Gunung Sahari – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gedung Kesenian – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Katedral – dst.

Dari arah Timur (Cempaka Putih/Pasar Senen) → Jl. Letjen Suprapto – Underpass Pasar Senen – Jl. Senen Raya – Jl. Kwini II – Jl. Abdul Rahman Saleh – Jl. Taman Pejambon – Jl. Pejambon – Jl. Medan Merdeka Timur – Jl. Perwira – Jl. Katedral – dst.

Dari arah Kramat/Salemba → Jl. Salemba Raya – Jl. Kramat Raya – Flyover Pasar Senen – Jl. Gunung Sahari – Jl. Budi Utomo – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Katedral – dst.

 

