INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ABG Dieksploitasi Jadi LC di Jakbar, Korban Diimingi Rp175 Ribu Per Jam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:17 WIB
ABG Dieksploitasi Jadi LC di Jakbar, Korban Diimingi Rp175 Ribu Per Jam
ABG jadi korban eksploitasi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang remaja berusia 15 tahun menjadi korban eksploitasi untuk menjadi pemandu lagu karaoke (LC), di sebuah bar di kawasan Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani pria hidung belang hingga hamil 5 bulan. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, korban dijanjikan upah Rp175-225 ribu untuk melayani para pria hidung belang.

“(Korban) diminta untuk melayani beberapa pria untuk melakukan hubungan seksual dengan upah bayaran Rp175 ribu sampai Rp225 ribu,” kata Ade Ary, Sabtu (9/8/2025).

Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari korban berkenalan dengan pelaku berinisial RH melalui media sosial. Pelaku kemudian menjanjikan korban untuk bekerja di Jakarta.

“(Pelaku) merekrut anak korban melalui Facebook untuk bekerja sebagai pemandu lagu di Jakarta,” ungkapnya.

 

