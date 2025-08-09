Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi KM 21 Setelah Kaget Disalip

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:26 WIB
Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi KM 21 Setelah Kaget Disalip
Truk terguling di Tol Jagorawi (foto: dok ist)
BOGOR – Truk boks mengalami kecelakaan hingga terguling di Tol Jagorawi KM 21, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tunggal ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol A. Jajuli, mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 07.05 WIB. Awalnya, truk boks dengan nomor polisi B 9612 CXS yang dikendarai Satibi (38) melaju dari arah Cimanggis menuju Bogor di lajur 1.

“Di TKP, truk boks disalip dari lajur 2 ke lajur 1 oleh truk lain yang tidak tercatat nomor polisinya,” kata Jajuli, Sabtu (9/8/2025).

