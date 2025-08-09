Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Meledak di Bantarjati Bogor, Satu Orang Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |16:04 WIB
Tabung Gas Meledak di Bantarjati Bogor, Satu Orang Jadi Korban
Tabung gas meledak (foto: freepik)
BOGOR – Ledakan tabung gas terjadi di wilayah Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian ini, satu orang mengalami luka-luka cukup serius.

Petugas Bidang Operasi Tagana Kota Bogor, Sumardi, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, korban bernama Ujang Anwar hendak memasak di dapur rumah kontrakannya.

"Saat hendak mengganti gas, terdengar desisan dari gas yang bocor," kata Sumardi, Sabtu (9/8/2025).

Kebocoran tersebut kemudian memicu ledakan yang menyebabkan korban terpental. Dalam insiden ini, korban mengalami luka bakar hingga 55%.

"Korban sudah dirujuk ke RS PMI dan telah mendapatkan tindakan medis lanjutan, termasuk rencana operasi," ungkapnya.

 

