Viral! Truk Buang Limbah ke Saluran Air di Jaktim

JAKARTA – Aksi sejumlah truk membuang limbah ke saluran air di kawasan DI Pandjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, menuai kecaman publik. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (9/8/2025) dan viral setelah dibagikan akun Instagram @warungjurnalis.

Dalam video yang diunggah, tampak truk-truk tersebut membuang muatan limbah ke saluran air di pinggir jalan menggunakan selang pembuangan.

“Terpantau sebanyak tiga truk limbah membuang muatannya langsung ke saluran air di pinggir jalan,” tulis akun @warungjurnalis.

Menanggapi hal ini, Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas kendaraan pelaku. Ia menegaskan, DLH akan mengambil tindakan tegas.

“Identitas kendaraan sudah kami kantongi. Kami akan tangkap dan periksa lebih lanjut,” ujar Yogi saat dikonfirmasi.

Yogi menambahkan, pembuangan limbah ke saluran air termasuk pelanggaran berat yang merusak lingkungan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Awaludin)