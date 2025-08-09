Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Truk Buang Limbah ke Saluran Air di Jaktim

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |16:47 WIB
Viral! Truk Buang Limbah ke Saluran Air di Jaktim
Truk Buang Limbah ke Saluran Air (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Aksi sejumlah truk membuang limbah ke saluran air di kawasan DI Pandjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, menuai kecaman publik. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (9/8/2025) dan viral setelah dibagikan akun Instagram @warungjurnalis.

Dalam video yang diunggah, tampak truk-truk tersebut membuang muatan limbah ke saluran air di pinggir jalan menggunakan selang pembuangan.

“Terpantau sebanyak tiga truk limbah membuang muatannya langsung ke saluran air di pinggir jalan,” tulis akun @warungjurnalis.

Menanggapi hal ini, Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas kendaraan pelaku. Ia menegaskan, DLH akan mengambil tindakan tegas.

“Identitas kendaraan sudah kami kantongi. Kami akan tangkap dan periksa lebih lanjut,” ujar Yogi saat dikonfirmasi.

Yogi menambahkan, pembuangan limbah ke saluran air termasuk pelanggaran berat yang merusak lingkungan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182481//viral-emf4_large.jpg
Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182467//viral-9i31_large.jpg
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182299//padel-Q2ah_large.jpg
Lagi Viral Agen Travel Ajak Padel di Madinah, Netizen Auto Istigfar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182270//jule-rEiQ_large.jpg
Viral Foto Jule Lepas Hijab Bareng Selingkuhan Beredar Usai Digugat Cerai Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926//viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement