HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat! ART di Bekasi Rekam Majikan Sedang Bugil

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |18:10 WIB
Nekat! ART di Bekasi Rekam Majikan Sedang Bugil
Pornografi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Asisten Rumah Tangga (ART) di Bekasi berinisial DA (18) nekat merekam majikannya, DK (32), yang sedang bugil, kemudian mengirimkan rekaman tersebut ke pacarnya yang berinisial MFR (23), seorang sekuriti.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, menjelaskan aksi itu dilakukan DA setelah majikan selesai mandi. DA, yang bertugas menjaga anak DK, sudah berada di kamar setelah majikan selesai mandi.

“Jadi begitu keluar dari kamar mandi, masih memakai handuk, oleh saudari DA ini direkam dengan menggunakan handphone yang diletakkan di kakinya,” kata Kusumo, Sabtu (9/8/2025).

Menurut Kusumo, DA berpura-pura bermain dengan anak majikan, namun sebenarnya sedang merekam DK yang sedang berganti pakaian.

“Saat itu, setelah keluar dari kamar mandi, hanya berlilitkan handuk, kemudian handuk dilepas menggunakan celana, lalu berganti busana lain. Semua itu direkam oleh pelaku, saudari DA,” ujarnya.

 

