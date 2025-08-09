Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan, Kedung Waringin Bogor Terendam Banjir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:27 WIB
Diguyur Hujan, Kedung Waringin Bogor Terendam Banjir
Banjir di Kedung Waringin, Bogor (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (9/8/2025) petang tadi membuat sejumlah jalanan tergenang banjir. Salah satunya di kawasan Kedung Waringin, Bojong Gede.

Kejadian banjir juga bertebaran di media sosial, seperti diunggah akun Instagram @lifeatbojonggede. Dari unggahan video, terlihat banjir setinggi pinggang orang dewasa merendam Jalan Raya Kedung Waringin.

Sepeda motor yang hendak menerabas jalanan pun terlihat hampir tenggelam oleh genangan, hingga membuat mesin motor mati di pertengahan jalan.

Terdapat pengendara motor dan mobil yang menaikkan kendaraannya ke pinggiran jalan yang konturnya lebih tinggi agar tak terkena banjir. Akibat banjir tersebut, akses Jalan Raya Kedung Waringin lumpuh total dan tak bisa dilintasi.

Masyarakat pun diimbau untuk mencari rute alternatif agar tak melintasi Jalan Raya Kedung Waringin. Hingga saat ini, hujan masih mengguyur kawasan tersebut.

Selain hujan deras, angin kencang pun melanda kawasan Bogor. BMKG sendiri sebelumnya telah memprediksi hujan bakal mengguyur kawasan Bogor pada Sabtu sore.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182308/macet-Pidv_large.jpg
Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182303/banjir-nC9L_large.jpg
Kali Mampang Meluap, Permukiman Warga Pondok Karya Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181088/banjir-PctJ_large.jpg
Jakarta Hujan, Banjir Kembali Rendam Kawasan Jati Padang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898/banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858/banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180856/banjir-a6dN_large.jpg
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement