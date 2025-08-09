Diguyur Hujan, Kedung Waringin Bogor Terendam Banjir

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (9/8/2025) petang tadi membuat sejumlah jalanan tergenang banjir. Salah satunya di kawasan Kedung Waringin, Bojong Gede.

Kejadian banjir juga bertebaran di media sosial, seperti diunggah akun Instagram @lifeatbojonggede. Dari unggahan video, terlihat banjir setinggi pinggang orang dewasa merendam Jalan Raya Kedung Waringin.

Sepeda motor yang hendak menerabas jalanan pun terlihat hampir tenggelam oleh genangan, hingga membuat mesin motor mati di pertengahan jalan.

Terdapat pengendara motor dan mobil yang menaikkan kendaraannya ke pinggiran jalan yang konturnya lebih tinggi agar tak terkena banjir. Akibat banjir tersebut, akses Jalan Raya Kedung Waringin lumpuh total dan tak bisa dilintasi.

Masyarakat pun diimbau untuk mencari rute alternatif agar tak melintasi Jalan Raya Kedung Waringin. Hingga saat ini, hujan masih mengguyur kawasan tersebut.

Selain hujan deras, angin kencang pun melanda kawasan Bogor. BMKG sendiri sebelumnya telah memprediksi hujan bakal mengguyur kawasan Bogor pada Sabtu sore.

(Arief Setyadi )