Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua MUI Cholil Nafis Jadi Korban Pemblokiran Rekening Dormant PPATK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |07:44 WIB
Ketua MUI Cholil Nafis Jadi Korban Pemblokiran Rekening Dormant PPATK
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis/Foto: MUI
A
A
A

JAKARTA – Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menjadi korban pemblokiran rekening dormant (pasif) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Atas kejadian itu, ia menilai kebijakan tersebut sebagai aturan yang tidak bijak.

"Sedikit sih, nggak banyak, paling Rp 200–300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak," ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Minggu (10/8/2025).

Cholil meminta agar pemerintah memikirkan dan mengkaji lebih dulu sebelum membuat suatu kebijakan.

"Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden terhadap kebijakan yang bikin gaduh," ucapnya.

Pasca kejadian ini, ia meminta agar pemerintah bisa memilah pemblokiran rekening secara tepat sasaran. Sebab, pemblokiran rekening yang tidak tepat sasaran bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap anjuran pemerintah untuk 'ayo menabung' di perbankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/609/3161299/ustadz_dasad_latif-ncsu_large.jpg
Duh! Ustadz Das’ad Latif Kaget Uang Pembangunan Masjid Tak Bisa Ditarik, Ternyata Rekeningnya Diblokir PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160938/rekening_dormant-sAq5_large.jpg
PPATK Ungkap Rekening Dormant Terindikasi Tindak Pidana Capai Rp1,15 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/338/2960611/soal-transaksi-mencurigakan-pemilu-2024-ppatk-harus-kuat-SfA3V1s2OM.jpg
Soal Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, PPATK Harus Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/337/2953815/3-fakta-terkait-temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-100-caleg-yang-mencapai-rp51-triliun-11btygTrwM.jpg
3 Fakta Terkait Temuan PPATK soal Transaksi Mencurigakan 100 Caleg yang Mencapai Rp51 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/337/2952928/respons-kpu-terkait-temuan-ppatk-soal-dana-luar-negeri-mengalir-ke-21-bendahara-parpol-SIq3539W9E.jpg
Respons KPU Terkait Temuan PPATK soal Dana Luar Negeri Mengalir ke 21 Bendahara Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924649/ppatk-ungkap-perputaran-uang-penipuan-tiket-coldplay-ghisca-debora-hampir-rp40-miliar-S5CV8W2zCl.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Penipuan Tiket Coldplay Ghisca Debora Hampir Rp40 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement