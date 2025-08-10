Gibran dan Menteri Kabinet Merah Putih Naik Whoosh ke Batujajar Hadiri Upacara Militer

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih menggunakan kereta cepat Whoosh. Mereka akan menuju Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Kunjungan Gibran dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ini dalam rangka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI, sekaligus dalam rangka pelantikan Wakil Panglima TNI.

Informasi ini dibagikan akun Instagram pribadi Maruarar Sirait, @maruararsirait, yang memperlihatkan dirinya saat menyambut Wapres Gibran. “Selamat pagi, kami berangkat menuju Batujajar Bandung untuk menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI,” tulisnya.

Tampak dalam rombongan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri P2Mi Abdul Kadir Karding, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, hari ini.

(Fetra Hariandja)